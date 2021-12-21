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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112451Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Административное здание РОСТО (ДОСААФ)) назначение: нежилое, общей площадью 98,5 кв. м, кадастровый номер: 02:39:081121:127, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.10.2004 сделана запись регистрации 02-01/56-1/2004-53 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2454 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение производственного здания, кадастровый номер: 02:39:081121:16 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Мишкинский сельсовет Мишкинского района РБ в пользование Местного отделения ДОСААФ России Мишкинского района Республики Башкортостан по договору аренды земельного участка от 25.08.2004 № 17 сроком на 40 лет, о чем в ЕГРН 20.09.2004 сделана запись регистрации № 02-01/56-1/2004-461.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30

    Номер извещения

    ГП112451

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    здание (Нежилое здание, Административное здание РОСТО (ДОСААФ)) назначение: нежилое, общей площадью 98,5 кв. м, кадастровый номер: 02:39:081121:127, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.10.2004 сделана запись регистрации 02-01/56-1/2004-53 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2454 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение производственного здания, кадастровый номер: 02:39:081121:16 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Мишкинский сельсовет Мишкинского района РБ в пользование Местного отделения ДОСААФ России Мишкинского района Республики Башкортостан по договору аренды земельного участка от 25.08.2004 № 17 сроком на 40 лет, о чем в ЕГРН 20.09.2004 сделана запись регистрации № 02-01/56-1/2004-461.

    Начальная цена

    621122.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 13:30 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 14:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    заявка_на_участие__8_.doc

    Согласие__6_.doc

    Сведения_об_участнике_закупки__8_.doc

    Договор_купли_продажи_образец__3_.docx

    извещение_повышение_Мишкино__1___1___1_.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 377

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Департамент имущественных отношений

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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