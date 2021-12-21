Предмет договора

здание (Нежилое здание, Административное здание РОСТО (ДОСААФ)) назначение: нежилое, общей площадью 98,5 кв. м, кадастровый номер: 02:39:081121:127, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.10.2004 сделана запись регистрации 02-01/56-1/2004-53 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2454 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение производственного здания, кадастровый номер: 02:39:081121:16 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Мишкинский сельсовет Мишкинского района РБ в пользование Местного отделения ДОСААФ России Мишкинского района Республики Башкортостан по договору аренды земельного участка от 25.08.2004 № 17 сроком на 40 лет, о чем в ЕГРН 20.09.2004 сделана запись регистрации № 02-01/56-1/2004-461.