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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: земельный участок (многоконтурный) общей площадью 105 800 кв. м с кадастровым номером: 69:26:0000021:678, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства. Адрес места нахождения: Российская Федерация, Тверская область, Рамешковский р-н, СП «Застолбье», западнее и южнее д. Колупаново. Расстояние до г. Тверь 47 км.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тверская область, Российская Федерация, Тверская область, Рамешковский р-н, СП «Застолбье», западнее и южнее д. Колупаново.
Номер извещения
ГП112458
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Предмет договора
Земельный участок (многоконтурный) общей площадью 105 800 кв. м с кадастровым номером: 69:26:0000021:678, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства.
Начальная цена
3500000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 13:39 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.12.2021 19:00
Дата и время проведения
28.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Земельный участок (многоконтурный) общей площадью 105 800 кв. м с кадастровым номером: 69:26:0000021:678, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства. Рядом лесной массив. Адрес места нахождения: Российская Федерация, Тверская область, Рамешковский р-н, СП «Застолбье», западнее и южнее д. Колупаново. Расстояние до г. Тверь 47 км.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Юридический адрес
115191, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./КОМ. I/1
Контактный телефон
+7 930 993-37-66
Адрес электронной почты
vsale777@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Высоцкий Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Высоцкий Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
vsale777@ya.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 930 993-37-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115191, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./КОМ. I/1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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