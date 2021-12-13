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    Оказание услуг: Подготовка кадров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:5913.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901519Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке кадровОренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901519

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    425-у/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг: Подготовка кадров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_425_у.pdf

    Проект_договора_по_обучению.doc

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____работы__услуги_.xlsx

    06_Расчет_НМЦ_КО.xlsx

    04_Техническое_задание_Услуги_по_подготовке_кадров.docx

    01_Извещение_КО_425_у.pdf

    02_Документация_КО.docx

    Итоговый_протокол_КО_425_у_2021.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-57

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o010612@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке кадров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901519Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке кадровОренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке кадров

    Начальная цена

    402 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    85.31.11.000

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.30

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108666/name/61b73b80f28e42.99269331

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во: 3.00000

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    Прием заявок:
    12.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    499 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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