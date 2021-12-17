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Номер извещения
ГП112456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка жидкостей спиртосодержащих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-03-47
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Shapovalov.Denis@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаповалов Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112456Дата и время вскрытия заявок Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 09:0031.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112456Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112456Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный склад ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
20.59.59.100
20.14.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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