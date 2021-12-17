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    Главная / Торги / Поставка жидкостей спиртосодержащих

    Поставка жидкостей спиртосодержащих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка жидкостей спиртосодержащих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурентный_лист_участника_Жидкость_спиртосодержащая.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-03-47

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Shapovalov.Denis@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаповалов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112456Дата и время вскрытия заявок Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 09:0031.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112456Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112456Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почтеНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров. Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий. Проект договора направляется контрагенту по электронной почте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подписание договора в редакции ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» без принципиальных разногласий.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный склад ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 к.д. с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.100

    Спиртосодержащая непищевая продукция

    20.14.2

    Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с перечнем"

    Кол-во:

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