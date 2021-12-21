Предмет договора

помещение, назначение: нежилое, общей площадью 5216,3 кв. м, инвентарный номер: 91-2, этажность: 3, кадастровый номер: 56:44:0245002:525, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 20.06.2011 сделана запись регистрации № 56-56-01/048/2011-483 (далее – Имущество). Имущество располагается на земельном участке общей площадью 54 412 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 56:44:0245002:207 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен ДОСААФ России Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области по договору аренды земельного участка