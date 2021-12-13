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    Главная / Торги / Выбор поставщика газоанализаторов, течеискателей и запасных частей к ним

    Выбор поставщика газоанализаторов, течеискателей и запасных частей к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:5913.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901584Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасные части к газоанализаторамИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика газоанализаторов, течеискателей и запасных частей к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_документации___Проект_договора.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасные части к газоанализаторам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 13:0016.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901584Подведение итогов не позднее Поставка запасные части к газоанализаторамИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасные части к газоанализаторам

    Начальная цена

    1 364 625,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.5

    Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112746/name/61bb279eccb6e2.79420393

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во: 199.00000

    "Позиция 2"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во: 20.00000

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