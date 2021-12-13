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Номер извещения
32110902765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство газопровода среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, г. Пенза, проспект Победы, з/у 75Н (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 922 от 22.06.2021 года).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
Дата публикации
03.12.2021 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
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Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Вячеслав Михайлович
Место рассмотрения предложений
Пенза
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Выполнение работ по строительству газопровода среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, г.Пенза, проспект Победы, з/у 75Н
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 17:0015.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902765Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, г.Пенза, проспект Победы, з/у 75НПенза
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству газопровода среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, г.Пенза, проспект Победы, з/у 75Н
Начальная цена
867 522,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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