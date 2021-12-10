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    Главная / Торги / Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112452Дата и время окончания срока приема заявок Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_2021г..doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.docx

    Д_400х4х32.docx

    Тех.задание_шл.круг_ф900_ОЗУ_ПСС.docx

    Тех.задание_шл.круг_ф1200_ОЗУ_ПСС.docx

    тех.задания_на_абразивные_круги_150_мм_2021г_.docx

    тех.задания_на_абразивные_круги_500__2021г__сентябрь.docx

    тех.задания_на_отрезные_круги_900__2021г__сентябрь.docx

    тех.задания_на_отрезные_круги_900_ПКМ__2021г_.docx

    тех.задания_на_отрезные_круги_1200_2020_.docx

    ТЗ_круги_150.docx

    тз_круги_пп_350х40х127_мм..docx

    шлиф_круги_ПП_400х40х127.doc

    Документация_ГП112452.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-38

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    amakarova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112452Дата и время окончания срока приема заявок Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 10:0031.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112452Подведение итогов не позднее Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112452Подведение итогов не позднее Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп абразивного инструмента для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки: согласно ТЗ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЛИФКРУГ Д 900Х9Х100 14А"

    Кол-во: 440

    "Позиция 2"

    "ШЛИФКРУГ Д 1200Х12Х100 14А"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "ШЛИФКРУГ ПП500Х63Х203 14А ИСПЫТАННЫЙЦ-56"

    Кол-во: 450

    "Позиция 4"

    "ШЛИФКРУГ ПП 150Х32Х32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "ШЛИФКРУГ 1 150Х32Х32 25А F60 К7 V 4500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "ШЛИФКРУГ Д 400Х4Х32 14А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "ШЛИФКРУГ ПП 400Х40Х127 63С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "ШЛИФКРУГ ПП 350Х40Х127 63С"

    Кол-во: 38

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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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