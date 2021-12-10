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Номер извещения
ГП112446
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1690
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
VMakeev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макеев Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
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Выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112446Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 13:0010.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112446Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112446Подведение итогов не позднее выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112446Подведение итогов не позднее выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
38.12
Документация лота
Кол-во:
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