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    Главная / Торги / выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)

    выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112446Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112446

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗО-0265-21-ПБ

    Наименование закупки

    выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_о_завершении_закупки.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Инструкция.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Техническое_задание.doc

    ЗО_0265_21_ПБ___Форма_КП.xlsx

    ЗО_0265_21_ПБ___Договор.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._1_ТФД_ЗНДХ_2.4.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._2_ТФД_ЗНДХ_2.4.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._3_ТФД_ЗНДХ_2.4.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._4_ТФД_ЗНДХ_2.4.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._5_ТФД_ЗНДХ_2.4.docx

    ЗО_0265_21_ПБ___Пр._6___Акт_приема_передачи_ВНД.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1690

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    VMakeev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макеев Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112446Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 13:0010.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112446Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112446Подведение итогов не позднее выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112446Подведение итогов не позднее выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по транспортированию отходов IV-V классов опасности с Харьягинского месторождения и передаче лицензированной организации с целью размещения (захоронения)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    38.12

    Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123166/name/61c98a06b304f1.66866276

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по транспортированию отходов"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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