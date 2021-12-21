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    Главная / Торги / Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.

    Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901664Дата и время окончания срока приема заявок Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.ТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110901664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 13:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_.docx

    ТЗ_тек.содержание_жд_пути_2022_исправ.docx

    ЗД___ЗП___Услуги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    port.temryuk@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Суворова Вероника Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение вторых частей заявок СМСП

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901664Подведение итогов не позднее Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущее содержание ж/д путей необщего пользования ООО «Порт Мечел-Темрюк», примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2022 году.

    Начальная цена

    8 826 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 1.6- 1.11, п.2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 15 рабочих дней. Условия поставки согласно п. 3 Проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    42.12

    Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    42.12

    Строительство железных дорог и метро

    Документация лота

    ЗД___ЗП___Услуги.docx

    14.12.2021

    Договор_.docx

    14.12.2021

    ТЗ_тек.содержание_жд_пути_2022_исправ.docx

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство железных дорог и метро"

    Кол-во: 1.00000

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