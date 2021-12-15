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Номер извещения
АП009954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных нормативных актов ПАО «Газпром нефть»,связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории, прилегающей к КПП № 39, № 44 ПО ДКП АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (за охраняемым периметром АО «Газпромнефть – ОНПЗ»)в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахончик Олеся Викторовна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных но
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009954Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных ноОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных но
Официальный сайт, на котором размещена документация
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