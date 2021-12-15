Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных нормативных актов ПАО «Газпром нефть»,связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории, прилегающей к КПП № 39, № 44 ПО ДКП АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (за охраняемым периметром АО «Газпромнефть – ОНПЗ»)в 2022 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009954 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0089308-306-2021 Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных нормативных актов ПАО «Газпром нефть»,связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории, прилегающей к КПП № 39, № 44 ПО ДКП АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (за охраняемым периметром АО «Газпромнефть – ОНПЗ»)в 2022 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ Юридический адрес 117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40 Почтовый адрес 117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А Контактный телефон +7 3812 35-48-21 Адрес электронной почты tenderSM_KK@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Сахончик Олеся Викторовна Место рассмотрения заявок Омск Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных но Дата и время окончания срока приема заявок 15.12.2021 07:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009954 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных но Омск Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по обеспечению соблюдения требований нормативных актов органов исполнительной власти РФ,Омской области и локальных но Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт