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    Главная / Торги / Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)

    Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__4_.docx

    Договор.7z

    ТКП__3_.xlsx

    ТЗ__4_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 16:00 GMT +309.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автоперевозке ТБД 1420 по маршруту: БВХ Мутино - Иркутская обл., 567 км. вдоль трассой дороги МГ "Ковыкта-Чаянда", в районе п. Мутино, Иркутская обл. (ориентировочное плечо возки 32 км.)

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТБД-1420 (кол-во 496 шт) руб/тн/км"

    Кол-во: 1

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