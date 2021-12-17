Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение капитального ремонта артезианской скважины на Шингинском месторождении для нужд ООО «Газпромнефть-Восток» в 2022 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009952 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0086088-304-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение капитального ремонта артезианской скважины на Шингинском месторождении для нужд ООО «Газпромнефть-Восток» в 2022 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК Юридический адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Почтовый адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторождении Дата и время окончания срока приема заявок 17.12.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009952 Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторождении Томск Текущий статус Архив Предмет договора Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторождении Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт