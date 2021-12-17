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Номер извещения
АП009952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение капитального ремонта артезианской скважины на Шингинском месторождении для нужд ООО «Газпромнефть-Восток» в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Томск
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Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторождении
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009952Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторожденииТомск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Капитальный ремонт артезианской скважины на Шингинском месторождении
Официальный сайт, на котором размещена документация
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