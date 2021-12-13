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    Главная / Торги / Поставка газоанализаторов

    Поставка газоанализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:5913.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторовОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    89-21

    Наименование закупки

    Поставка газоанализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__89_21.doc

    Извещение_89_21.docx

    Раздел_4_Техническая_характеристика_предмета_закупки.docx

    Раздел_5_Проект_договора.doc

    Раздел_7_обоснование_НМЦД.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Итоговый_протокол_89_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 029

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    borodkina@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филатова Юлия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газоанализаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901365Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторовОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализаторов

    Начальная цена

    111 250,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110523/name/61b964e3925df5.16148565

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство приборов для контроля прочих физических величин"

    Кол-во: 5.00000

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