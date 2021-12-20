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    Главная / Торги / Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D

    Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_4__Обоснование_НМЦД.xlsx

    АД_виброплиты.docx

    договор_виброплита.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    voznina@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вознина Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901343Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь

    Дата и время проведения

    27.12.2021 09:0027.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901343Дата и время проведения Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901343Подведение итогов не позднее Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901343Подведение итогов не позднее Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D

    Начальная цена

    2 520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    28.92.30.130

    Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.24

    Производство трамбовочных машин и дорожных самоходных катков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Виброплита реверсивная Bomag BPR 35/60D или эквивалент"

    Кол-во: 6.00000

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