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Номер извещения
32110901343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.12.2021 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
voznina@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вознина Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901343Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь
Дата и время проведения
27.12.2021 09:0027.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901343Дата и время проведения Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 14:0027.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901343Подведение итогов не позднее Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60DСимферополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка виброплиты реверсивной BOMAG BPR 35/60D
Начальная цена
2 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
28.92.30.130
28.92.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
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