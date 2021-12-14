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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 ОЗХ"

    Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 ОЗХ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 05:3014.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009951Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 ООмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081836-300-2021

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 ОЗХ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 12:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-00-56

    Адрес электронной почты

    Chashchin.EO@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чащин Евгений Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 О

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 05:30 GMT +314.12.2021 05:3014.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009951Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 ООмск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техническое перевооружение комплекса технических средств КИПиА и АСУТП БОВ-10 О

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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