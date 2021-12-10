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Номер извещения
ГП112430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 14:00 GMT +310.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112430Дата и время вскрытия заявок Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.02.2022 12:0001.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112430Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3
Начальная цена
1 746 227,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.61.111
24.31
Документация лота
Кол-во: 11200
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