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    Главная / Торги / Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3

    Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    572-562/21

    Наименование закупки

    Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__Форма_ценового_предложения_.xlsx

    Приложение__График_поставки_на_закупку__сортового_проката_для_заказчика_ГАЗПРОМ_.DOC

    Список_учредительных_документов_контрагента__для_проверки_в_УБ_.doc

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Химмаш_Шаблон_договора_поставки_ТМЦ__закуп___796024_v1_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bolotova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 14:00 GMT +310.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112430Дата и время вскрытия заявок Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2022 12:0001.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112430Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.02.202201.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112430Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сортового проката для заказчика ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Разделитель-рефлюкс 30Р-3

    Начальная цена

    1 746 227,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.61.111

    Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.31

    Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения

    Документация лота

    572-562/21

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сортовой прокат"

    Кол-во: 11200

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    Без обеспечения
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    28.10.2019 15:00(GMT+03:00)
    1 447 380
    Лоты:
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    Регион:
    Санкт-Петербург город
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