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Номер извещения
32110901188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка куриного мяса охлажденного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.12.2021 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,
Почтовый адрес
606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115
Контактный телефон
8313256457
Факс
+7 8313 25-64-57
Адрес электронной почты
info@dzkp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Венедиктович
Место рассмотрения предложений
г. Дзержинск пр-т Ленина 115
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка куриного мяса охлажденного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2021 14:00 GMT +318.12.2021 14:0018.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901188Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115
Дата и время проведения
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901188Дата и время проведения Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901188Подведение итогов не позднее Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка куриного мяса охлажденного
Начальная цена
9 966 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Все закупки и тендеры МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Адрес местонахождения
606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,
606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115
10.12.10.110
10.12.1
Документация лота
Кол-во: 15000.00000
Кол-во: 10000.00000
Кол-во: 15000.00000
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