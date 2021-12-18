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    Главная / Торги / Поставка куриного мяса охлажденного

    Поставка куриного мяса охлажденного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2021 14:0018.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка куриного мяса охлажденного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приказ_об_утверждении_документации.pdf

    Документация.docx

    Обоснование_НМЦД.docx

    НМЦД.xlsx

    Протокол_рассмотрения_единственной_заявки.docx

    Лист_подписи.pdf

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

    Юридический адрес

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,

    Почтовый адрес

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115

    Контактный телефон

    8313256457

    Факс

    +7 8313 25-64-57

    Адрес электронной почты

    info@dzkp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Венедиктович

    Место рассмотрения предложений

    г. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка куриного мяса охлажденного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2021 14:00 GMT +318.12.2021 14:0018.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901188Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Дата и время проведения

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901188Дата и время проведения Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901188Подведение итогов не позднее Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901188Подведение итогов не позднее Поставка куриного мяса охлажденногог. Дзержинск пр-т Ленина 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка куриного мяса охлажденного

    Начальная цена

    9 966 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

    Адрес местонахождения

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115

    Классификатор ОКПД2

    10.12.10.110

    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.12.1

    Производство мяса птицы в охлажденном виде

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115642/name/61c02700e46bf7.05658366

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115645/name/61c02716681302.44090933

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115699/name/61c02add9dc1d3.85538721

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мяса птицы в охлажденном виде"

    Кол-во: 15000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство мяса птицы в охлажденном виде"

    Кол-во: 10000.00000

    "Позиция 3"

    "Производство мяса птицы в охлажденном виде"

    Кол-во: 15000.00000

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