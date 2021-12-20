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    Главная / Торги / Поставка расходных стоматологических материалов

    Поставка расходных стоматологических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных стоматологических материаловУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных стоматологических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_1_2_3_4_АД_рсм.doc

    Раздел_5_НМЦД.pdf

    32110901187_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Юридический адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Почтовый адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Контактный телефон

    +7 347 277-08-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    stomat02@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Зульфия Римовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных стоматологических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных стоматологических материаловУфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.2021 15:0020.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901187Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходных стоматологических материаловУфа

    Дата и время проведения

    21.12.2021 08:0021.12.2021 08:0021.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901187Дата и время проведения Поставка расходных стоматологических материаловУфа

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 15:0021.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901187Подведение итогов не позднее Поставка расходных стоматологических материаловУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901187Подведение итогов не позднее Поставка расходных стоматологических материаловУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных стоматологических материалов

    Начальная цена

    1 202 826,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Адрес местонахождения

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.190

    Инструменты и приспособления стоматологические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117283/name/61c190f4cc32a2.30545765

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 66.00000

    "Позиция 2"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 127.00000

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