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Номер извещения
32110901187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных стоматологических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.12.2021 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Почтовый адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Контактный телефон
+7 347 277-08-01
Факс
Адрес электронной почты
stomat02@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакирова Зульфия Римовна
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных стоматологических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных стоматологических материаловУфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.2021 15:0020.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901187Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходных стоматологических материаловУфа
Дата и время проведения
21.12.2021 08:0021.12.2021 08:0021.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901187Дата и время проведения Поставка расходных стоматологических материаловУфа
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 15:0021.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901187Подведение итогов не позднее Поставка расходных стоматологических материаловУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных стоматологических материалов
Начальная цена
1 202 826,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Адрес местонахождения
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
32.50.11.190
32.50
Документация лота
Кол-во: 66.00000
Кол-во: 127.00000
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