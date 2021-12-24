Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка масла компрессорного К2-24

    Поставка масла компрессорного К2-24

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла компрессорного К2-24Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000499708

    Наименование закупки

    Поставка масла компрессорного К2-24

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Юридический адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Почтовый адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Контактный телефон

    +7 495 139-10-42 доб. 5056573

    Факс

    (831)275-45-22

    Адрес электронной почты

    Yurina.LY@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрина Любовь Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масла компрессорного К2-24

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009948Подведение итогов не позднее Поставка масла компрессорного К2-24Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла компрессорного К2-24

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Адрес местонахождения

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    06

    Добыча нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масла компрессорного К2-24"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕРВИС
    Конкурентный отбор № АП014522
    Поставка офисной мебели (столы и тумбочки)
    Поставка офисной мебели (столы и тумбочки)
    595009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП011863
    Поставка многофункционального пакета присадок
    Поставка многофункционального пакета присадок
    583315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014515
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    594984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012716
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного оборудования
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного...
    586755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012568
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    586338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Конкурентный отбор № АП008538
    Поставка гайковерта ударного электрического
    Поставка гайковерта ударного электрического
    562246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП136814
    169-ЗЦ-2022_УСС_Поставка насосного оборудования производства GRUNDFOS
    169-ЗЦ-2022_УСС_Поставка насосного оборудования производства GRUNDFOS
    579360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013253
    Поставка дисульфида молибдена (Molybdenum Disulphide) (или эквивалента)
    Поставка дисульфида молибдена (Molybdenum Disulphide) (или эквивалента)
    589354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить