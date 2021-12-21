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    Главная / Торги / Поставка двигателя

    Поставка двигателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:5921.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателяКисловодскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двигателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_двигатель.pdf

    Документация_редакция_2.doc

    Расчет_НМЦ_редакция_2.XLSX

    Уведомление_о_внесении_изменений_в_закупочную_процедуру_редакция_3.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение_редакция_2.xlsx

    Раздел_4_Техническое_задание_редакция_2.docx

    Извещение_редакция_2.docx

    Форма_9__Описание_поставляемого_товара___редакция_2.xlsx

    Уведомление_о_внесении_изменений_в_закупочную_процедуру_редакция_2.docx

    Проект_договора.doc

    Уведомление_о_внесении_изменений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Почтовый адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Контактный телефон

    +7 87937 2-57-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    kislovodskgorgaz@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Печейкин Александр Ярославович

    Место рассмотрения предложений

    Кисловодск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двигателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:59 GMT +321.12.2021 11:5921.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателяКисловодск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900991Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателяКисловодск

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900991Подведение итогов не позднее Поставка двигателяКисловодск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900991Подведение итогов не позднее Поставка двигателяКисловодск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателя

    Начальная цена

    217 935,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Классификатор ОКПД2

    29.10.1

    Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.1

    Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120225/name/61c450ceba3af5.58657144

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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