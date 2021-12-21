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    Главная / Торги / Поставка серверного и сетевого оборудования

    Поставка серверного и сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного и сетевого оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серверного и сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 12:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗКЭФ_СМСП_серв_и_сетевое_оборудование_16.12.2021_изм_3.docx

    Перечень_изменений_32110900983_3.docx

    Протокол_ПИ_32110900983_01_от_24.12.2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Юридический адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Почтовый адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Контактный телефон

    +7 499 149-57-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@gptp-granit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чечет Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного и сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900983Подведение итогов не позднее Поставка серверного и сетевого оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного и сетевого оборудования

    Начальная цена

    1 145 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГПТП Гранит
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Адрес местонахождения

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121598/name/61c58e6b0eb3d8.52307047

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 11.00000

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