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Номер извещения
32110901102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка имплантатов и формирователей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.12.2021 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Почтовый адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Контактный телефон
+7 347 277-08-01
Факс
Адрес электронной почты
stomat02@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакирова Зульфия Римовна
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка имплантатов и формирователей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка имплантатов и формирователейУфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901102Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка имплантатов и формирователейУфа
Дата и время проведения
24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901102Дата и время проведения Поставка имплантатов и формирователейУфа
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 21:5924.12.2021 21:5924.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901102Подведение итогов не позднее Поставка имплантатов и формирователейУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка имплантатов и формирователей
Начальная цена
1 772 250,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Адрес местонахождения
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
32.50.11.110
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 307.00000
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