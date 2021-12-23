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    Главная / Торги / Поставка имплантатов и формирователей

    Поставка имплантатов и формирователей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка имплантатов и формирователейУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110901102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка имплантатов и формирователей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_1_3_4_АД_имплантаты.doc

    Раздел__2_Описание_объекта.docx

    Раздел_5_НМЦД.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Юридический адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Почтовый адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Контактный телефон

    +7 347 277-08-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    stomat02@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Зульфия Римовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка имплантатов и формирователей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка имплантатов и формирователейУфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110901102Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка имплантатов и формирователейУфа

    Дата и время проведения

    24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110901102Дата и время проведения Поставка имплантатов и формирователейУфа

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 21:5924.12.2021 21:5924.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901102Подведение итогов не позднее Поставка имплантатов и формирователейУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 21:5924.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901102Подведение итогов не позднее Поставка имплантатов и формирователейУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка имплантатов и формирователей

    Начальная цена

    1 772 250,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Адрес местонахождения

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.110

    Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические Эта группировка также включает: - ретракторы стоматологические, - ирригаторы, - компрессор стоматологический, - физиодиспенсер

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 307.00000

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