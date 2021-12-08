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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:3008.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП009946_ЭТП.pdf

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Техническая часть ДЗЦ.docx

    Форма КП Mercedes-Benz Actros (проект Лупинги).xlsx

    СТНГ-ЗКП-Типовая форма.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 12:30 GMT +308.12.2021 12:3008.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009946Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009946Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО "СТНГ".

    Начальная цена

    9 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134143/name/61e566d2e2fd44.19316753

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка фильтра грубой очисткиA0004772516"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Крышка(корпуса маслянного фильтра)A5411840208"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Крышка фильтра ТОA0000925208"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушныйA0040943504"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Фильтр салонаA0008301218"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Фильтр ГУРA0004662804"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляныйA5411800209"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Фильтр осушителя воздухаA0004300969"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Фильтр грубой очистки топлива Mercedes A0004771302 (DF3503) (ZP3167)A0004771302"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливныйA5410900151"

    Кол-во: 120

    "Позиция 11"

    "Амортизатор заднийA0063266800"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Амортизатор кабины переднийA9428900519"

    Кол-во: 38

    "Позиция 13"

    "Амортизатор кабины задний Mercedes-BenzA9438904619"

    Кол-во: 75

    "Позиция 14"

    "Амортизатор передний A0063234500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Амортизатор кабины бокового каченияA9438905019"

    Кол-во: 62

    "Позиция 16"

    "Топливный бакА9414701001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Центровой болт передней рессорыN000000004322"

    Кол-во: 38

    "Позиция 18"

    "Болт опоры рычага реактивной штангиN000000007028"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Болт крепления подрессорный подушкиN000912014087"

    Кол-во: 125

    "Позиция 20"

    "Болт М 14*70N910105014009"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Болт крепления кронштейна V-образной тягиN910105016003"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Болт крепления заднего амортизатораN910105016010"

    Кол-во: 125

    "Позиция 23"

    "Болт крепления V-образной штангиN910105018029"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "Болт крепления заднего амортизатора верхнийN910105016011"

    Кол-во: 125

    "Позиция 25"

    "Болт V-обрзной тяги 100 мм.A0069908504"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Карданный вал заднего мостаA3894102502"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Карданный вал РК-ПМA6544105207"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "ВтулкаA947325005"

    Кол-во: 37

    "Позиция 29"

    "Сайлент-блокA0003264481"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Гайка крепления подрессорной подушкиA0019908454"

    Кол-во: 125

    "Позиция 31"

    "Гайка стремянкиA0029908050"

    Кол-во: 75

    "Позиция 32"

    "ГайкаA9463510072"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Гайка задней стремянки М27х2N000000000254"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Гайка крепления амортизатораN913023016001"

    Кол-во: 125

    "Позиция 35"

    "Генератор A0141545302"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "ГоловкаA5411311119"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Гофра соединительная патрубка турбокомпрессораА9415281182"

    Кол-во: 38

    "Позиция 38"

    "Топливозаборник бакаА0095423018"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Замковый блок левыйA0008600196"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Клапан впускной A4570530001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Клапан выпускнойA5410500227"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Дублирующий клапанA0054293644"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Ремкомплект компрессораA5411300620"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Клапан стояночного тормоза заднего мостаA0054291044"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Клапан тормозной (главный)A0034318606"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Клапан стояночного тормоза переднего мостаA0054298944"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Разгрузочный клапан пневмосистемыA0034315706"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Колодка тормозная задняяA6594200419"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Кольцо опорное задней ступицыA3463561415"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное A0119970745 Mercedes-BenzA0119970745"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Кольцо уплотнительное бортового редуктора 255,0x5,0ммA0279972248"

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "Тормозная накладкаA0004230630"

    Кол-во: 150

    "Позиция 53"

    "Накладка передней тормозной колодкиA6174231430"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Ремкомплект шрусаA9443300560"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Ремкомплект верхнего шкворняA6253300119"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Ремкомплект шрусаA6593300651"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Ремкомплект тормозной колодкиA3074204102"

    Кол-во: 75

    "Позиция 58"

    "Ремкомплект шкворня поворотного кулака нижний (A6253300619)A0003301319"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Комплект уплотнений на одну ГБЦA5410101621"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Стояночный тормоз A0044303481 Mercedes-BenzA0044303481"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Проставка кронштейна реактивной тяги подвескиA9473250426"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Кронштейн стабилизатораA9433260164"

    Кол-во: 18

    "Позиция 63"

    "Крышка топливного бакаA0004700405"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Крышка(корпуса маслянного фильтра)A5411840208"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Личинка замкаA6707600205"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Сальник ступицы 145x175x16A0139978946"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Сальник заднего мостаA0159979045"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Маслянный радиатор(теплообменник)A5411880601"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Модулятор давления ABSA0044296544"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Модулятор тормозной заднего мостаA0004294324"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Направляющая клапанаA4570531230"

    Кол-во: 24

    "Позиция 72"

    "Насос ГУР (сдвоенный насос) ACTROSA0034602280"

    Кол-во: 13

    "Позиция 73"

    "Обратный клапанA5410700646"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Опорный палецA6594210018"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Переключатель света подрулевойA0085450124"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Серьга передней рессорыA9413220020"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Насос-форсункаA0280745902"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Клапан блокировки межос. диф-лаA0009973712"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Подушка задней рессорыA0003250596"

    Кол-во: 61

    "Позиция 80"

    "Штуцер топливо провода 26 мм A4429905563"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "Штуцер топливо провода 38 мм A4429905763"

    Кол-во: 18

    "Позиция 82"

    "Топливопровод к ТНВД (трубка высокого давления)A5410701533"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "Прокладка ГБЦ (A5410160920)A5410160720"

    Кол-во: 18

    "Позиция 84"

    "Прокладка теплообменникаA5411840980"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Пружина колодкиA9459930010"

    Кол-во: 88

    "Позиция 86"

    "Регулятор давления воздуха (разгрузка)A0014318215"

    Кол-во: 7

    "Позиция 87"

    "Ремень безопасности левыйA0038609085"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Роликовый толкательA5410500322"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Рычаг стабилизатораA9433200437"

    Кол-во: 25

    "Позиция 90"

    "Втулка кабиныA9423172012"

    Кол-во: 38

    "Позиция 91"

    "Сайлентблок прямой реактивной тягиA0003502705"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Сайлентблок стабилизатораA0003237585"

    Кол-во: 62

    "Позиция 93"

    "СальникA0149971246"

    Кол-во: 25

    "Позиция 94"

    "Стартер A0061511501 A0061516901A0071510201"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Суппорт тормозной задний (A9424230306 / A3464230906 / A9424230706)A9424230306"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Колодка тормозная передняяA6594200319"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Трубка обраткиA5410101055"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "ТурбокомпрессорA0090965999"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Тяга реактивнаяA9483502505"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Фильтр топливный сетчатыйA0004711035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "ФорсункаA0020109351"

    Кол-во: 18

    "Позиция 102"

    "Поршень, гильза, цилиндр компрессораA5411300008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Патрубок расш.бачка тонк.A9425063235"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "ШтуцерA9060170524"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Элемент кольцаA5419900188"

    Кол-во: 18

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237318
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Грузовой-тягач седельный МЗКТ-74131 (в составе п/прицеп МЗКТ-99867 № АН 69-47), год изготовления – 2003. расположенный по адресу: Ульяновская обл., Павловский район, в 10,2 км юго-западнее р/п Павловка, Павловское ЛПУМГ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство...
    594169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 220 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:18
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237313
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Экскаватор ЭО-5126 № АВ 28-87, наименование (тип ТС) – экскаватор гусеничный, год изготовления – 1996, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с.п. Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара»:
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    594152
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    471 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:03
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237317
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Специальный колесный тягач КЗКТ-74287 № АВ 68-74 с полуприцепом КЗКТ-93883 № АВ 68-62, наименование (тип ТС) – колесный, год изготовления – 2003., расположенный по адресу: Самарская обл.,Волжский р-н, с.п.Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное...
    594158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
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    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 436 000
    Лоты:
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    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:10
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
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    Запрос предложений № ГП135052
    Закупка минивэн Mercedes-Benz V-Class
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    1
    Регион:
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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225859
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Лот №1: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz, S-500 (VIN WDD2221851A226314, гос. номер О 627 ЕУ 198). Местонахождение: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ОТП ТЭК»
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в...
    592593
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
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    1
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    1
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