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    Главная / Торги / Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта

    Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112418Дата и время окончания срока приема заявок Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__обновленное_от_09.12_.rar

    Формы_для_заполнения_участника__обновленное_от_09.12_.rar

    Извещение.docx

    Техническое_задание.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9338

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    ruslan.siraziev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиразиев Руслан Равилович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112418Дата и время окончания срока приема заявок Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112418Дата и время вскрытия заявок Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 04:3031.01.2022 04:3031.01.2022 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112418Подведение итогов не позднее Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 04:3031.01.2022 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112418Подведение итогов не позднее Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый VBT-BB61 DN15 PN16 K1/2" 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-BB10 DN50 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-BB10 DN100 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-AB10 DN150 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-BB10 DN150 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-AB10 DN200 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-BB10 DN200 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Задвижка с обрезиненным клином VGF-BB10 DN300 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый VBF-AB10 DN15 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый VBF-BB10 DN15 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый VBF-AB10 DN25 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый VBF-BB10 DN25 PN16 ВЧ 45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 2.1 A/B 200х300, Руст=1,25МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 2.2 A/B 200х300, Руст=1,25МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 21.1 A/B 150х200, Руст=1,38МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 21.2 A/B 150х200, Руст=1,38МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 2.0 A/B 100х150, Руст=1,25МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 21.0 A/B, 25х50, Руст=1,38МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами СППК 7A/B, 150х200, Руст.= 1,0МПа"

    Кол-во: 1

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