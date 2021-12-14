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Номер извещения
ГП112418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9338
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
ruslan.siraziev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиразиев Руслан Равилович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112418Дата и время окончания срока приема заявок Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112418Дата и время вскрытия заявок Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 04:3031.01.2022 04:3031.01.2022 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112418Подведение итогов не позднее Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блоки СППК, краны и задвижки для остановочного ремонта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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