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    Главная / Торги / Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»

    Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112419Дата и время окончания срока приема заявок Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Мобильная_инсинираторная_установка.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.yalovenko@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яловенко Евгений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112419Дата и время окончания срока приема заявок Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112419Подведение итогов не позднее Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112419Подведение итогов не позднее Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки полного комплекта оборудования

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    28.21.12

    Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма___2_Коммерческое_предложение..xlsx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мобильная инсинераторная установка типа ИУ-500, габ. размеры 12000х2400х2800 мм, размещение в 40 ft контейнере, на полуприцепе. U=380 В, N=41кВт, температура эксплуатации от минус 60 до плюс 50˚С. Производительность 150кг/ч; Расход топлива 21л/ч"

    Кол-во: 1

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