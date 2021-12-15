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Номер извещения
ГП112419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
e.yalovenko@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яловенко Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112419Дата и время окончания срока приема заявок Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112419Подведение итогов не позднее Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»г. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильная инсинераторная установка для обустройства Семаковского месторождения ООО «СК РусВелдинг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
28.21.12
Документация лота
Кол-во: 1
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