Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

    Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110901006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 12:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_32110901006_МСП_итоги.pdf

    Извещение.docx

    32110901006_Изменение_1_09.12.2021.xls

    Приложение_1_к_Извещению._Проект_договора_и_Техническое_задание..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GalushinaES@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галушина Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901006Подведение итогов не позднее Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

    Начальная цена

    1 971 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116297/name/61c071b9e16ab3.28847340

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 20.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014410
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ».
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО...
    594530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СПЕЦПРОМПРОГРЕСС
    Запрос предложений № ГП724831
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    131552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2018 10:00(GMT+03:00)
    68 823 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ССК
    Попозиционная № ГП022131
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к Буровым насосам (Weatherford MP-16; RGF-500) - ЗИП к МБУ УПА60/80, Kremco; - Хим. реагенты; - Круглый лес, доски; - Канат талевый; - Сетки к виброситам; - Прочие МТР.
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к...
    398089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.10.2020 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП946276
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический дисковый USB3-I-80/60-Ex с толкателем ELDRO EdEx80/60 HV S II 660 по заявке 00000027904
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический...
    280493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.11.2019 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить