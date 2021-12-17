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Номер извещения
32110901006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 12:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96
Факс
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Адрес электронной почты
GalushinaES@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галушина Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901006Подведение итогов не позднее Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.
Начальная цена
1 971 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
28.92
28.92
Документация лота
Кол-во: 20.00000
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