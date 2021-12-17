Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110901006 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка фильтра бурильной колонны для тампонажной линии для крепления обсадных колонн на параметрических скважинах Канандинская 278 II этап бурение до глубины 5400 м, Чамбэнская 1 II этап, Гыданская 118 II этап бурение до глубины 4500 м, Северо-Кетская II этап бурение до глубины 5200 м. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 3452 53-25-96 Факс {} Адрес электронной почты GalushinaES@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Галушина Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ярославская область Ключевые слова:

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