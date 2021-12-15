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    Главная / Торги / ЗРА для остановочного ремонта

    ЗРА для остановочного ремонта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112417Дата и время окончания срока приема заявок ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗРА для остановочного ремонта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы_для_заполнения_участника__обновленное_от_09.12_.rar

    Техническое_задание__обновленное_от_07.12_.rar

    Договор__обновленное_от_09.12_.rar

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9338

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    ruslan.siraziev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиразиев Руслан Равилович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗРА для остановочного ремонта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112417Дата и время окончания срока приема заявок ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112417Дата и время вскрытия заявок ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 00:3031.01.2022 00:3031.01.2022 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112417Подведение итогов не позднее ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 00:3031.01.2022 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112417Подведение итогов не позднее ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗРА для остановочного ремонта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка VGF-CB1 DN20 PN25 Сталь 20, в комплекте: Фланец 20-25-11-1-E-25x3.5 сталь 20 ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М12 сталь 25 ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М12х70 сталь 35 ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП В-E-F-20-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 4 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Задвижка VGF-CB1 DN80 PN25 Сталь 20Л, в комплекте: Фланец 80-25-11-1-E-89x5 сталь 20 ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М16 сталь 25 ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М16х90 сталь 35 ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП В-E-F-80-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Задвижка VGF-CM1 DN25 PN25 10Х17Н13М2Т, в комплекте: Фланец 25-25-11-1-F-32x2,5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М12 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М12х70 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; прокладка СНП B-E-F-25-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 52

    "Позиция 4"

    "Задвижка VGF-CM1 DN80 PN25 12X18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 80-25-11-1-F-89x3,5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М16 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1 -М16x90 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-80-16, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Задвижка VGF-CM1 DN100 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 100-25-11-1-F-108x4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М20 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М20х110 10Х17Н1ЗМ2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-100-25, уплот. кольцо ТРГ и 12X18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Задвижка VGF-CM1 DN150 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 150-25-11-1-F-159x5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М24 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М24х120 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-150-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный VCSF-CM1 DN100 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 100-25-11-1-F-108x4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М20 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М20х110 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-100-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Клапан обратный VCSF-CM1 DN150 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 150-25-11-1-F-159x5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М24 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М24х120 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-150-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внугр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Задвижка VGF-CM1 DN50 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 50-25-11-1-F-57x3 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М16 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М16х90 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-50-25, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Задвижка муфтовая VGT-BN1 DN15 PN160 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый VBF-BN1 DN15 PN16 12Х18Н10Т, в комплекте: Фланец 15-16-11-1-F-18x2 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М12 12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М12х70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-15-16, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 26

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый VBF-BN1 DN25 PN16 12Х18Н10Т, в комплекте: Фланец 25-16-11-1-F-32x2.5 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 - 26 шт (на все краны); Гайка М12 12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-M12x70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-25-16, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 22

    "Позиция 13"

    "Клапан обратный VCLF-BN1 DN25 PN40 12Х18Н10Т, в комплекте: Фланец 25-40-11-1-F-32x2.5 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М12 12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М12х70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-25-40, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт"

    Кол-во: 2

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