www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗРА для остановочного ремонта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9338
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
ruslan.siraziev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиразиев Руслан Равилович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗРА для остановочного ремонта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112417Дата и время окончания срока приема заявок ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112417Дата и время вскрытия заявок ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 00:3031.01.2022 00:3031.01.2022 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112417Подведение итогов не позднее ЗРА для остановочного ремонтаСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗРА для остановочного ремонта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 52
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 26
Кол-во: 22
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.