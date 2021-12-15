ЗРА для остановочного ремонта

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ЗРА для остановочного ремонта

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Требования к документации

191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка VGF-CB1 DN20 PN25 Сталь 20, в комплекте: Фланец 20-25-11-1-E-25x3.5 сталь 20 ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М12 сталь 25 ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М12х70 сталь 35 ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП В-E-F-20-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 4 шт" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Задвижка VGF-CB1 DN80 PN25 Сталь 20Л, в комплекте: Фланец 80-25-11-1-E-89x5 сталь 20 ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М16 сталь 25 ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М16х90 сталь 35 ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП В-E-F-80-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Задвижка VGF-CM1 DN25 PN25 10Х17Н13М2Т, в комплекте: Фланец 25-25-11-1-F-32x2,5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М12 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М12х70 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; прокладка СНП B-E-F-25-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 52

"Позиция 4" "Задвижка VGF-CM1 DN80 PN25 12X18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 80-25-11-1-F-89x3,5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М16 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1 -М16x90 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-80-16, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Задвижка VGF-CM1 DN100 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 100-25-11-1-F-108x4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М20 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М20х110 10Х17Н1ЗМ2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-100-25, уплот. кольцо ТРГ и 12X18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 16

"Позиция 6" "Задвижка VGF-CM1 DN150 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 150-25-11-1-F-159x5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М24 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М24х120 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-150-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Клапан обратный VCSF-CM1 DN100 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 100-25-11-1-F-108x4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М20 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М20х110 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-100-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 16

"Позиция 8" "Клапан обратный VCSF-CM1 DN150 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 150-25-11-1-F-159x5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М24 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 32 шт; Шпилька 2-1-М24х120 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 16 шт; Прокладка СНП B-E-F-150-25, уплот. кольцо ТРГ и 12Х18Н10Т, внугр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Задвижка VGF-CM1 DN50 PN25 12Х18Н12МЗТЛ, в комплекте: Фланец 50-25-11-1-F-57x3 10Х17Н13М2Т ГОСТ 33259-2015 - 1 шт; Гайка М16 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М16х90 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-50-25, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Задвижка муфтовая VGT-BN1 DN15 PN160 12Х18Н10Т" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Кран шаровый VBF-BN1 DN15 PN16 12Х18Н10Т, в комплекте: Фланец 15-16-11-1-F-18x2 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 - 2 шт; Гайка М12 12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-М12х70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-15-16, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 26

"Позиция 12" "Кран шаровый VBF-BN1 DN25 PN16 12Х18Н10Т, в комплекте: Фланец 25-16-11-1-F-32x2.5 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 - 26 шт (на все краны); Гайка М12 12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 - 16 шт; Шпилька 2-1-M12x70 12Х18Н10Т ОСТ 26-2040-96 - 8 шт; Прокладка СНП B-E-F-25-16, уплот. кольцо ТРГи 12Х18Н10Т, внутр. кольцо из 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 - 2 шт" Кол-во: 22