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    Главная / Торги / ЭХЗ и заземление для Узла подключения

    ЭХЗ и заземление для Узла подключения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112416Дата и время окончания срока приема заявок ЭХЗ и заземление для Узла подключенияКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭХЗ и заземление для Узла подключения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_решения_ЗП__175_ГП112416_от_13.01.2022__ЭТП_ГПБ_.pdf

    КД_ЭХЗ_и_заземление_для_Узла_подключения.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭХЗ и заземление для Узла подключения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112416Дата и время окончания срока приема заявок ЭХЗ и заземление для Узла подключенияКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 15:0028.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112416Подведение итогов не позднее ЭХЗ и заземление для Узла подключенияКаларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112416Подведение итогов не позднее ЭХЗ и заземление для Узла подключенияКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭХЗ и заземление для Узла подключения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132842/name/61e1605066ef98.66019764

    14.01.2022

    КП_Форма___2_ЭХЗ_и_заземление_для_Узла_подключения_02.12.2021.xlsx

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заземлитель вертикальный (активный соляной электрод, d - 60мм, L- 6 м)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 2 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 35 мм2 - 2 шт., до 6 мм2 - 5 шт.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 8 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Протектор магниевый упакованный с активатором"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Установка индикатора коррозионных процессов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Электрод сравнения неполяризующийся с соединительным проводником длиной не менее 10,0 м"

    Кол-во: 18

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