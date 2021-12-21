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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 12.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 12.
Номер извещения
ГП112411
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Учебный корпус, литер. А, назначение: нежилое, этажность – 3, общая площадь: 1421,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:107 . Техническая подстанция, назначение: нежилое, общая площадь: 378,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:106. Лабораторный комплекс, назначение: нежилое, общая площадь: 390 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:108. Мойка, назначение: нежилое, общая площадь: 126,1 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:110 . Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 37,6 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:111. Мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 293,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:104 . Гараж, назначение: нежилое, общая площадь: 858,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:105. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельный участок общей площадью 7525 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:75, в аренде; земельный участок общей площадью 8575 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер: 30:12:041132:74, в аренде; земельный участок общей площадью 1540 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений учебного центра, кадастровый номер: 30:12:041132:76, в аренде.
Начальная цена
15829783.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 11:56 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Учебный корпус, литер. А, назначение: нежилое, этажность – 3, общая площадь: 1421,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:107 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-437. Техническая подстанция, назначение: нежилое, общая площадь: 378,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:106 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-440. Лабораторный комплекс, назначение: нежилое, общая площадь: 390 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:108 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-441. Мойка, назначение: нежилое, общая площадь: 126,1 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:110 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-442. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 37,6 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:111 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-443. Мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 293,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:104 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-444. Гараж, назначение: нежилое, общая площадь: 858,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:105 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-445.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Макесим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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