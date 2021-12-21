Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Учебный корпус, литер. А, назначение: нежилое, этажность – 3, общая площадь: 1421,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:107 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-437. Техническая подстанция, назначение: нежилое, общая площадь: 378,4 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:106 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-440. Лабораторный комплекс, назначение: нежилое, общая площадь: 390 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:108 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-441. Мойка, назначение: нежилое, общая площадь: 126,1 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:110 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-442. Проходная, назначение: нежилое, общая площадь: 37,6 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:111 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-443. Мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 293,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:104 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-444. Гараж, назначение: нежилое, общая площадь: 858,2 кв. м, кадастровый номер: 30:12:041132:105 принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 01.11.2011 сделана запись регистрации № 30-30-01/198/2011-445.