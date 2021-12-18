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    Главная / Торги / Поставка мяса и субпродуктов замороженных

    Поставка мяса и субпродуктов замороженных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2021 12:3018.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мяса и субпродуктов замороженных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД.pdf

    Документация.docx

    Приказ_утвердить_документацию.pdf

    Обоснование_НМЦД.docx

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Протокол_рассмотрения_единственной_заявки.docx

    Лист_подписи.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

    Юридический адрес

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,

    Почтовый адрес

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115

    Контактный телефон

    8313256457

    Факс

    +7 8313 25-64-57

    Адрес электронной почты

    info@dzkp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Венедиктович

    Место рассмотрения предложений

    г. Дзержинск пр. Ленина 115

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мяса и субпродуктов замороженных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2021 12:30 GMT +318.12.2021 12:3018.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110900857Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115

    Дата и время проведения

    20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110900857Дата и время проведения Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900857Подведение итогов не позднее Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900857Подведение итогов не позднее Поставка мяса и субпродуктов замороженныхг. Дзержинск пр. Ленина 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса и субпродуктов замороженных

    Начальная цена

    8 400 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

    Адрес местонахождения

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115,

    606016, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 115

    Классификатор ОКПД2

    10.12.20.110

    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.12.2

    Производство мяса птицы в замороженном виде

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115677/name/61c029c4b59e15.04757509

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115629/name/61c02686c7a8e7.14296666

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115630/name/61c0268ee2fbd5.87382676

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мяса птицы в замороженном виде"

    Кол-во: 8000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство мяса птицы в замороженном виде"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 3"

    "Производство мяса птицы в замороженном виде"

    Кол-во: 8000.00000

    "Позиция 4"

    "Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 5"

    "Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 6"

    "Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 7"

    "Производство мяса птицы в замороженном виде"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 8"

    "Производство мяса птицы в замороженном виде"

    Кол-во: 10000.00000

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