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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112409Дата и время окончания срока приема заявок Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб, общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31, принадлежит на праве собственности. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба, кадастровый номер: 57:25:0010218:7 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка на срок 49 (сорок девять) лет.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Орловская область, Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55

    Номер извещения

    ГП112409

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб, общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31, принадлежит на праве собственности. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба, кадастровый номер: 57:25:0010218:7 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка на срок 49 (сорок девять) лет.

    Начальная цена

    10011320.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 11:55 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение___1_Заявка_на_участие.doc

    Приложение___2_Согласие.doc

    Приложение___3_Сведения_об_участнике.doc

    Приложение___4_Договор_купли_продажи.docx

    Извещение_г._Орел__ул._Тургенева__д._55.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб), общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31, принадлежит на праве собственности.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ДИО ДОСААФ России

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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