аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55

Предмет договора

Нежилое здание, стрелково-спортивный клуб, общей площадью 2320,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010218:31, принадлежит на праве собственности. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3814 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба, кадастровый номер: 57:25:0010218:7 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка на срок 49 (сорок девять) лет.