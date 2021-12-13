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Номер извещения
АП009945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2 (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
s.andreev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009945Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.94.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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