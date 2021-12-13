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    Главная / Торги / Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2 (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ"

    Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2 (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха на ВЗиС 2.2 (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009945Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009945Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и комплектующих для столярного цеха (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2)

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензопила STIHL MS 361 18""

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Цепь STIHL 3/8" 1,6мм 18" 36RSC 66 зв"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Шина Stihl 3/8" 1,6мм 18" (45см) 66зв 11z Rollomatic E"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Электрическая цепная пила Makita UC4550A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Цепь Makita (531492656) 16" шаг 3/8" паз 1,3 мм 56 звеньев"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Пила дисковая Makita 5008MG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Пильный диск (210х30 мм; 24Т) Makita B-31354"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Торцовочная пила Makita LS1018LN, 1430 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пильный диск Makita Standart B-29234 260х30 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Пила торцовочная MAKITA LS1221"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Пильный диск Makita Standart B-29278 305х30 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 180-LI"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Пила BOSCH GSA 18V-LI 1Х4.0Ач + ЗУ GAL18-V40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Пильное полотно для сабельной пилы BOSCH S922EF/S644D/S1111K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Дрель Rebir IE-1206-16/2000ER 2000 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лобзик Bosch GST 850 BE 060158F123"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Набор пилок для электролобзика Hammer JG WD-PL 204-902 5 шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Сетевой электрорубанок BOSCH GHO 6500 Professional, 650 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Нож для электрорубанка BOSCH 2.608.635.376"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Вибрационная шлифмашина Makita BO3710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 6030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шлифлист липучка по дереву 10шт. 150 мм К60 Makita P-31924"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Шлифбумага для эксцентриковых шлифовальных машин 10 шт. (150 мм; К40) Makita P-31918"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Круг шлифовальный (150 мм; К100) 10 шт. Makita P-31946"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Ленточная шлифмашина Makita 9404"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Лента шлифовальная (5 шт; 100x610 мм; P40) Gigant G-1053 (Россия)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Шлифленты Best for Wood 3 шт. для ленточных шлифмашин (100х610 мм; К80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Строительный фен BOSCH GHG 20-63 Professional Case, 2000 Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Гравер Dremel 8220-1/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор насадок FIT 36495 (100шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Вертикальный фрезер Makita RP2301FCX, 2100 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Набор фрез Sturm! 9016-RB-S35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Удлинитель на катушке силовой Glanzen 4 розетки 50м EB-50-008 16А IP20 б/з"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Ножовка по дереву BAHCO PrizeCut 300-14-F15/16-HP 350 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Молоток гвоздодёр 450 гр Matrix арт 10450"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Угольник Wolfcraft 300 мм стальной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Скобогвоздезабивной пистолет BOSCH HT 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Аккумуляторный штифтозабивной степлер Makita DPT353RFE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Скобы Rapid 11915611 тип 140 для степлера, 14 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Киянка 910гр Hardax ручка стекловолокно арт 38-6-212"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Струбцина пистолетная 900/85 мм, KRAFTOOL GP-900/85,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Ножницы по металлу Piranha прямой и левый рез 250мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Краскопульт пневматический VOYLET H-827 KIT 1.4 мм / 1.7 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Заклепочник Kraftool 31170"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Заклепка вытяжная Kraftool Steel 311703-48-12 4.8 мм x 12 мм 500 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Пистолет для герметика Armero антикапля пластик AM51-004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Набор из 6 плоских стамесок с ручкой 6, 10, 12, 16, 20, 26мм в деревянном кейсе NAREX SUPER 2009 LINE PROFI 852900"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Топор А1 1200 гр - в сборе 1550 гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Роликовый стеклорез STANLEY 0-14-040"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Монтажный нож STANLEY DynaGrip 0-10-788"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Stanley Лезвия для ножа STANLEY 0-11-921 (5шт. в упак.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Пневмостеплер Fubag SN4050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Гвозди Fubag 140105 для пистолета, 50 мм"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 54"

    "Гвозди Fubag 140101 для пистолета, 30 мм"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 55"

    "Напильник 200 мм трехгранный деревянная рукоятка Вихрь 73/6/4/3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Поворотные чугунные тиски АвтоDело 180 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Отзывы о металлическом рубанке Зубр ЭКСПЕРТ 18500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Набор из сверл по металлу 19 шт. (1-10мм) Metabo 627151000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Набор бит 6 предметов (PH; PZ; SL) Kraftool 26061-H6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Бита под конфирмат H4*50 мм Archimedes 91030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Сверло под конфирмат 7х70 VIRA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Бита Kraftool с торцевой головкой 8 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Бита Kraftool с торцевой головкой 10 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Измерительная рулетка Gross Schlagfest 31112 19 мм x 5 м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Строительная линейка Vira 100022 1000 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "ЛДСП 16*2800*2070 мм 1783 BS Бук Натуральный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Плита ОСП-3 Калевала 12x1250x2500 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Фанера ФК 4х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Фанера ФК 10х1525х1525 сорт 4/4 Гост"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Фанера 12 мм 4/4 1525х1525"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "ХДФ 3*2500*2070 мм Кроношпан НШ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "ДВП ТСН-20 (ОРГАЛИТ) 2140 Х 1220 Х 2,5 ММ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Голок крепежный Vormann мебельный (сталь) 30х30х15мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "МЕБЕЛЬНЫЙ УГОЛОК(СОСНА)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 75"

    "M-FIX комплект эксцентрик + шток для плит толщиной 16 мм, сталь, 1000 штук"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 76"

    "Стяжка Raffix D20 (аналог VB35M/16) бежевый (1000/уп,3000/кор)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 77"

    "Винт-конфирмат 5х50мм"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 78"

    "конфирманты 5х70мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 79"

    "Комплект полкодержатель метал. Никель. 20 шт"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Петля мебельная накладная без доводчика 2шт Titanium"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "Направляющие роликовые белые 400мм, комплект"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "GTV Направляющие шариковые полного выдвижения 45/400 мм, 50 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Фланец диаметр 25 мм JOKER"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Труба круглая к системе Joker d25х1500 мм хром"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Ручка скоба 128мм для мебели, хром матовый, Gamet"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Петля дверная универсальная Rezident 100х70х3 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Ручка дверная 669874 Corsa Deco кноб с фиксатором круглая розетка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Замок врезной ЗВ 4-31/55 78930 без ответной планки, медный антик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Личинка 70мм Punto Z402/70 30+10+30 перфо-ключ, вертушка, хром"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Ножки мебельные регулируемые +клипсы (комплект 4 штуки) 95-125 мм черные"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Алкидный лак Пластофикс 96 RF 20л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Краситель концентрат P11 по 1кг., Орех темный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Защитная лазурь для дерева Belinka Toplasur №14, глянцевая, 10 л, лиственница"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Защитная лазурь для дерева Belinka Interier Sauna, шелковый блеск, 2,5 л, бесцветная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Масло для пола в бане и сауне Tikkurila Supi Lattiaolju, 0.9 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Клей Kleiberit 303.0 для дерева поливинилацетатный D3/D4 28кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Клей Kleiberit 501.0 полиуретановый D4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Шпатлевка Belinka для древесины, сосна, 0.35 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Клей расплав APEL BETAMELT HOTMELT 522-Т белый 25кг (180-220 град) (мешки)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Кромка Egger Бук Бавария Н1511 ST15 19 мм 2 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 101"

    "КРОМКА МЕБЕЛЬНАЯ БУК, КРОМКА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 0,6 ММ 22 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 102"

    "Саморезы СГД гипсокартон-дерево, 16 х 3.5 мм,"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 103"

    "Саморезы по дереву черные 3.5x19"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 104"

    "Саморез Tech-KREP 102469 2.5х20"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 105"

    "Саморезы по дереву черные 3.5x35"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 106"

    "Саморезы по дереву черные 4.8x89"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 107"

    "Саморезы по дереву черные 3.5x55"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 108"

    "Саморезы по дереву черные 3.8x64"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 109"

    "Саморезы по дереву черные 4.2x76"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 110"

    "Саморезы по дереву черные 4.8x102"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 111"

    "саморез желтый строительный 150мм."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 112"

    "Гвозди строительные 1.6x25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Гвозди строительные 2x50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Гвозди строительные 3x70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "Гвозди строительные 3x80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 116"

    "Гвозди строительные 3.5x90"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Гвозди строительные 4x100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 118"

    "Гвозди строительные 4x120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 119"

    "Гвозди строительные 5x150"

    Кол-во: 75

    "Позиция 120"

    "Гвозди строительные 2x40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 121"

    "Гвозди строительные 6x200"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "ШКАНТЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ЗУБР 30Х8 ММ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 123"

    "Заглушка декоративная на шестигранный шлиц бук 50 шт"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 124"

    "Бумага наждачная ЗУБР 35501-180 (длина 30000 мм ширина 800 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Бумага наждачная ЗУБР Профессионал 35501-120 (длина 30000 мм ширина 800 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Губка шлифовальная 100х70х25мм P120"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Губка абразивная 100х70х25мм К180/240"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Губка абразивная 100х70х25мм Р320"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Интекс" ИН.08 профиль 3, d180*32*22мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Фреза пазовая "Интекс" ИН.04-01 d180*32*10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Фреза пазовая "Интекс" ИН.04-01 d180*32*8мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Фреза пазовая "Интекс" ИН.04-01 d180*32*12мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Фреза с твердосплавным напайками для изготовления штапов (черенков) 125*32*R10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Фреза с твердосплавным напайками для изготовления штапов (черенков) 125*32*R16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Фреза с твердосплавным напайками для изготовления штапов (черенков) 125*32*R20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 01d125*32*40мм R-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 01d125*32*40мм R-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 01d125*32*40мм R-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 01d125*32*40мм R-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 02d125*32*40мм R-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 02d125*32*40мм R-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 02d125*32*40мм R-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 02d125*32*40мм R-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Фреза радиусная "Интекс" ИН.23профиль 03 d125*32*42мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Фреза шейперного типа(кукуруза) спиральная d32х90х100mm RSFS..033.90.100.32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Нож строгальный 640x30x3мм HSS TOPVOLTAGE 640303hss"

    Кол-во: 4

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