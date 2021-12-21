Предмет договора

Здание учебного корпуса (нежилое), общей площадью 471,7 кв. м, кадастровый номер: 46:30:000028:1035, расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, тер. Промплощадка-2, д. б/н, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 24.02.2012 сделана запись регистрации № 46-46-07/011/2010-038. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1159 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания учебного корпуса, кадастровый номер: 46:30:000027:57. Земельный участок Администрацией города Железногорска Курской области по договору аренды от 18.03.2015 № 53 на срок 16.03.2015 по 15.03.2064.