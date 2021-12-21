аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, Братский муниципальный район, Вихоревское городское поселение, г. Вихоревка, ул. Доковская, 8

Предмет договора

здание (Нежилое здание, Нежилое здание теплой стоянки большегрузных автомобилей), общей площадью 289 кв. м, кадастровый номер: 38:02:010117:355, принадлежит на праве собственности; здание (Нежилое здание), общей площадью 313, 5 кв. м, кадастровый номер: 38:02:010117:1159, принадлежит на праве собственности; земельный участок общей площадью 1525 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 38:02:010117:267, принадлежит на праве собственности