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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложение на «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»

    Запрос коммерческих предложение на «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112405Дата и время окончания срока приема заявок «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложение на «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_для_запроса_КП_Гранд_смета.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Юридический адрес

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Контактный телефон

    861-255-08-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gracheva@priazovneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112405Подведение итогов не позднее «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Обновление программного комплекса «Гранд-Смета»"

    Кол-во: 1

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