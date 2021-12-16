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Номер извещения
32110900835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
gazpog@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухенко Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 08:00 GMT +316.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900835Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 08:0016.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900835Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 08:0020.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900835Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году
Начальная цена
318 011,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
19.20.2
47.30.2
Документация лота
Кол-во:
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