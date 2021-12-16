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    Главная / Торги / Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году

    Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900835Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ЭТП_026.docx

    Приложение_1._Проект_договора.doc

    ТЗ_на_масла.pdf

    Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_026.docx

    Расчет_цены_заявки_Форма_1.1.xlsx

    приказ_о_проведении_закупки_026.doc

    32110900835_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗПОЖСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОГПС

    Юридический адрес

    460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,

    Почтовый адрес

    460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й

    Контактный телефон

    +7 3532 73-52-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpog@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухенко Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 08:00 GMT +316.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900835Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 08:0016.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900835Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 08:0020.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900835Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900835Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 годуОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных масел, смазок и эксплуатационных жидкостей в 2022 году

    Начальная цена

    318 011,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОГПС
    Все закупки и тендеры ОГПС

    Адрес местонахождения

    460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,

    460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.2

    Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств

    Документация лота

    Закупочная_документация_ЭТП_026.docx

    03.12.2021

    Приложение_1._Проект_договора.doc

    03.12.2021

    ТЗ_на_масла.pdf

    03.12.2021

    Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    03.12.2021

    Извещение_026.docx

    03.12.2021

    Расчет_цены_заявки_Форма_1.1.xlsx

    03.12.2021

    приказ_о_проведении_закупки_026.doc

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118759/name/61c2f0d3e4b078.32872561

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств"

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