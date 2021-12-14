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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_ЭПБ_ТУ.doc

    Проект_договора.rtf

    Приложение_1_к_ТЗ_.ЭПБ_УОПУ.xlsx

    Приложенеи_4_к_ТЗ._Паспортизация_УОПУ.xlsx

    Приложенеи_3_к_ТЗ._ЭПБ_ТАУ.xls

    2.2._ЭПБ_УОДУ_приложение_2_к_ТЗ_251121.xlsx

    ЗД__ГП112412.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    38475 доб.7-25-61

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    Raevichai@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112412Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 13:0028.01.2022 13:0028.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 13:0028.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 90 календарных дней после подписания актов выполненных работ(оказанных услуг) .
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году"

    Кол-во: 1

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