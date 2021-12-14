Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112412 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон 38475 доб.7-25-61 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты Raevichai@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Раевич Алексей Иванович Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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