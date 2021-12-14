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Номер извещения
ГП112412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
38475 доб.7-25-61
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
Raevichai@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112412Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 13:0028.01.2022 13:0028.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.01.202228.01.2022 13:0028.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 годуМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах филиалов ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля, Управление по открытой добыче угля, Томусинское автотранспортное управление в 2022 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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