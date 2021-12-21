Предмет договора

здание (Нежилое здание, ДОСААФ), общей площадью 409 кв. м, кадастровый номер: 36:32:0100064:176 (далее – Здание 1), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 23.06.2011 сделана запись регистрации № 36-36-33/001/2011-268; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 153,7 кв. м, кадастровый номер: 36:32:0100064:175 (далее – Здание 2), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.07.2012 сделана запись регистрации № 36-36-33/004/2012-615; земельный участок общей площадью 1343 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый номер: 36:32:0100064:140, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 18.06.2013 сделана запись регистрации № 36-36-33/002/2013-693.