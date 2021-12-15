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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"

    Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦ.pdf

    Техническое_задание_на_хомуты_2022_г..doc

    Форма_заявки.doc

    Анкета_участника.doc

    Закупочная_документация.doc

    ОПИСЬ_ДОКУМЕНТОВ_форма_1.doc

    Приложение__1_к_заявке..xls

    Проект_договора.doc

    Протокол___068_2021_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,

    Почтовый адрес

    607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».

    Контактный телефон

    +7 83147 6-32-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@vodokanal-arz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алферов Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900721Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900721Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900721Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"

    Начальная цена

    1 688 523,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,

    607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.3

    Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118537/name/61c2d66c7f11f9.33278844

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных фитингов для труб, кроме литых"

    Кол-во: 229.00000

    "Позиция 2"

    "Производство стальных фитингов для труб, кроме литых"

    Кол-во: 69.00000

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