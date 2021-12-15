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Номер извещения
32110900721
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
Почтовый адрес
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
Контактный телефон
+7 83147 6-32-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@vodokanal-arz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алферов Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»
Закупки и тендеры
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Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900721Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900721Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900721Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры (муфт фланцевых (ПФРК), хомутов ремонтных и доуплотнителей раструбов (РУРС) для нужд ООО "Арзамасский водоканал"
Начальная цена
1 688 523,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
24.20.4
24.20.3
Документация лота
Кол-во: 229.00000
Кол-во: 69.00000
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