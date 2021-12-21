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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, р-н. Воловский, с/п. Воловский сельсовет, с. Волово, ул. Парковая
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Липецкая область, Липецкая область, р-н. Воловский, с/п. Воловский сельсовет, с. Волово, ул. Парковая
Номер извещения
ГП112400
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
нежилое помещение, Помещение № 1 гараж СТК РОСТО, назначение: нежилое, общей площадью 145 кв. м, кадастровый номер: 48:01:0470310:169 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 24.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-291; земельный участок общей площадью 315 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации объектов спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ), для эксплуатации объектов торговли, кадастровый номер: 48:01:0470304:64 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности ДОСААФ России (доля в праве 1/2), о чем в ЕГРН 09.12.2011 сделана запись регистрации № 48-48-15/002/2011-324.
Начальная цена
1050000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 11:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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