Предмет договора

нежилое помещение, Помещение № 1 гараж СТК РОСТО, назначение: нежилое, общей площадью 145 кв. м, кадастровый номер: 48:01:0470310:169 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 24.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-291; земельный участок общей площадью 315 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации объектов спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ), для эксплуатации объектов торговли, кадастровый номер: 48:01:0470304:64 (далее – Земельный участок). Земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности ДОСААФ России (доля в праве 1/2), о чем в ЕГРН 09.12.2011 сделана запись регистрации № 48-48-15/002/2011-324.