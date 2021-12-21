Предмет договора

Нежилое здание, здание райсовета ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 177,8 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 20.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-767, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-306; Нежилое здание, Гараж ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 164,7 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 25.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-766, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-305. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 1250 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:01:0010135:8 Земельный участок предоставлен Муниципальным образованием «Велижский район» в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.12.2012 № 225 на срок 11 месяцев. Согласно информации Регионального отделения, в настоящее время проводятся мероприятия по заключению нового договора аренды сроком на 49 лет.