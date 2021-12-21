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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Смоленская область, р-н. Велижский, г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 3
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Смоленская область, Смоленская область, р-н. Велижский, г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 3
Номер извещения
ГП112398
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Нежилое здание, здание райсовета ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 177,8 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 20.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-767, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-306; Нежилое здание, Гараж ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 164,7 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 25.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-766, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-305. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 1250 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:01:0010135:8 Земельный участок предоставлен Муниципальным образованием «Велижский район» в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.12.2012 № 225 на срок 11 месяцев. Согласно информации Регионального отделения, в настоящее время проводятся мероприятия по заключению нового договора аренды сроком на 49 лет.
Начальная цена
491000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 11:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Нежилое здание, здание райсовета ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 177,8 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 20.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-767, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-306; Нежилое здание, Гараж ДОСААФ, назначение: нежилое, общей площадью 164,7 кв. м, кадастровый номер: 67:01:0010128:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 25.04.2012 сделана запись регистрации 67-67-07/082/2012-766, передано в пользование Местного отделения ДОСААФ России Руднянского района Смоленской области на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 05.07.2013 сделана запись регистрации № 67-67-07/056/2013-305. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 1250 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:01:0010135:8 Земельный участок предоставлен Муниципальным образованием «Велижский район» в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 29.12.2012 № 225 на срок 11 месяцев. Согласно информации Регионального отделения, в настоящее время проводятся мероприятия по заключению нового договора аренды сроком на 49 лет.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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