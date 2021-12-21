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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский р-он, c.п. Добринский с/с, пос. Добринка, ул. Корнева, д. 9, стр. 1

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский р-он, c.п. Добринский с/с, пос. Добринка, ул. Корнева, д. 9, стр. 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112395Дата и время окончания срока приема заявок Здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 993,2 кв. м, кадастровый номер: 48:04:0600313:137 (далее – Здание) Здание расположено на земельном участке общей площадью 7304 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания склада автомобильного имущества, кадастровый номер: 48:04:0600313:4 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией Добринского муниципального района Липецкой области в пользование ПОУ «Добринский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» по договору аренды земельного участка от 22.12.2011 № 285 сроком на 25 лет, о чем в ЕГРН 16.02.2012 сделана запись по регистрации № 48-48-12/001/2012-027МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский р-он, c.п. Добринский с/с, пос. Добринка, ул. Корнева, д. 9, стр. 1

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Липецкая область, Липецкая область, Добринский р-он, c.п. Добринский с/с, пос. Добринка, ул. Корнева, д. 9, стр. 1

    Номер извещения

    ГП112395

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 993,2 кв. м, кадастровый номер: 48:04:0600313:137 (далее – Здание) Здание расположено на земельном участке общей площадью 7304 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания склада автомобильного имущества, кадастровый номер: 48:04:0600313:4 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией Добринского муниципального района Липецкой области в пользование ПОУ «Добринский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» по договору аренды земельного участка от 22.12.2011 № 285 сроком на 25 лет, о чем в ЕГРН 16.02.2012 сделана запись по регистрации № 48-48-12/001/2012-027

    Начальная цена

    1730120.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 11:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 18:00

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    заявка на участие

    сведения об участнике

    согласие на обработку ПД

    извещение_повышение_понижение_липецкая_область_добринка__2___1___1_.docx

    образец дкп

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ДИО ДОСААФ России

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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