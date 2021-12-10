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    Главная / Торги / Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112401Дата и время окончания срока приема заявок Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021_год.doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.docx

    тех.задания_на_абразивные_круги_пп_508_мм._2021_сентябрь.docx

    тех.задания_на_абразивные_круги_пп_508_мм._2021.docx

    тех.задания_на_абразивные_круги_пп_610_мм._2021.docx

    Документация_ГП112401.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-38

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    amakarova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112401Дата и время окончания срока приема заявок Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 21:5931.01.2022 21:5931.01.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112401Подведение итогов не позднее Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 21:5931.01.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112401Подведение итогов не позднее Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента передачи Товара Покупателю и до момента его оплаты, Товар не считается переданным в залог. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору, расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ. Срок поставки 1-й квартал 2022 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЛИФКРУГ 508Х63Х203-203,2 ИМП.10ЗЕР.ИСП"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "ШЛИФКРУГ 610Х76Х304,8 ЗЕРНО КРУПНОЕ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "ШЛИФКРУГ ПП508Х63Х203 ФРАНЦИЯ ИСПЫТ.Ц56"

    Кол-во: 10

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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