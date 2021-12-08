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Номер извещения
АП009944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009944Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)Москва
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 17:3022.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009944Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009944Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (350,2339 га)
Начальная цена
159 706 658,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
02.40.10.121
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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