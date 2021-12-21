Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Административное здание), назначение: нежилое, общей площадью 452,5 кв. м, кадастровый номер: 31:04:0801001:243, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 02.11.2004 сделана запись регистрации № 31-01/05-10/2004-350. Земельный участок общей площадью 1229,36 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации учебной базы, кадастровый номер: 31:04:0802006:8, с адресными ориентирами: Белгородская область, г. Губкин, Южные Коробки принадлежит на праве собственности ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 17.12.2009 сделана запись регистрации № 31-31-05/039/2009-806