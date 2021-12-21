Предмет договора

нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 62,5 кв. м, кадастровый номер: 31:13:1303006:81, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Грайворонского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 14.05.2007 сделана запись регистрации № 31-31-04/002/2007-254; земельный участок общей площадью 219 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания административного здания, кадастровый номер: 31:13:1302002:8, принадлежит на праве собственности Местному отделению ДОСААФ России Грайворонского района Белгородской области, о чем в ЕГРН 22.12.2009 сделана запись регистрации № 31-31-04/018/2009-069.