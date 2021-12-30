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    Главная / Торги / Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000

    Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112394Дата и время окончания срока приема заявок Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112394

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3550.14.02.000_ИТТ.pdf

    Извещение_компрессор_по_ИТТ.docx

    Приложение_№3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Приложение_№2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3449

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Krichavtsova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кричавцова Наталья Н

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 12:00 GMT +330.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112394Дата и время окончания срока приема заявок Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112394Дата и время вскрытия заявок Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 10:0031.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112394Подведение итогов не позднее Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000Колпино

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112394Подведение итогов не позднее Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компрессорная установка по ИТТ 3550.14.02.000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.140

    Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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