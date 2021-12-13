Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый редукцион №ОР21-11-163 Продление и закупка ПО Cloudera

    Открытый редукцион №ОР21-11-163 Продление и закупка ПО Cloudera

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112390Дата и время окончания срока приема заявок Продление и закупка ПО ClouderaМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР21-11-163

    Наименование закупки

    Открытый редукцион №ОР21-11-163 Продление и закупка ПО Cloudera

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Документация_ОР21_11_163_изм.doc

    ГП112390_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продление и закупка ПО Cloudera

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 18:0022.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112390Подведение итогов не позднее Продление и закупка ПО ClouderaМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продление и закупка ПО Cloudera

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121390/name/61c57889303ae5.98609333

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продление и закупка ПО Cloudera"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Запрос предложений № ГП202088
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на предоставление неисключительного права использования программного обеспечения Microsoft
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на...
    594933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213700
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 1 Оборудование для системы контроля и управления доступом
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225405
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    591160
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225385
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    591097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТЭК Информ
    Конкурентный отбор № ГП237401
    Оказание услуг по сопровождению электронной системы определения индекса технического состояния оборудования и технического обслуживания оборудования (ЭС ИТС)
    Оказание услуг по сопровождению электронной системы определения индекса технического состояния...
    594378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 120 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237319
    31559/31.01.2022 Оказание услуги резервного канала доступа к информационной сети Интернет
    31559/31.01.2022 Оказание услуги резервного канала доступа к информационной сети Интернет
    594171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225815
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С (основной канал)
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С...
    592440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225767
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    592285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить