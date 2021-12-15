Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке специальной одежды

    Оказание услуг по стирке специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900665Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по стирке специальной одежды300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОКО-229/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1__Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.7z

    Итоговый_протокол_ОКО_229_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    4872 доб.25 доб.36 доб.18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    t160014@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по стирке специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900665Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стирке специальной одежды300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке специальной одежды

    Начальная цена

    205 392,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Классификатор ОКПД2

    96.01.1

    Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

    Классификатор ОКВЭД2

    96.01

    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111676/name/61b9fbb38ad268.68802337

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211059924
    Оказание услуг по стирке, сушке и мелкому ремонту спецодежды в подразделениях АО «ОмскВодоканал» в течение 2022 года
    Оказание услуг по стирке, сушке и мелкому ремонту спецодежды в подразделениях АО...
    590462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    543 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить